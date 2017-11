Actualidade

Carlos Vieira (Citroen DS3) está na frente do Rali do Algarve, última prova do Nacional de ralis de 2017, e `pressiona´ o líder Pedro Meireles (Skoda Fabia R5) para o dia de sábado.

Está tudo em aberto na luta a dois, entre Meireles e Carlos Vieira, pelo título nacional de pilotos, que ficará decidido no sábado, segundo e último dia do rali algarvio, último dos nove do campeonato nacional.

Após as cinco especiais de classificação de hoje, Carlos Vieira lidera com 10 segundos de vantagem sobre Pedro Meireles, com o turco Orhan Avcioglu (Skoda Fabia R5) no terceiro lugar, a 11,4 segundos do líder.