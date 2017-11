Actualidade

O PS propõe eliminar, a partir de janeiro de 2019, as atuais proibições e restrições na atribuição de prémios de desempenho na Administração Pública e de prémios de gestão a diretores ou administradores.

Numa proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue hoje no parlamento, os socialistas sublinham que, "na presente legislatura, tem sido apresentado um conjunto de propostas com vista a repor os rendimentos dos portugueses".

"Na Administração Pública, todos os anos temos dado um passo no sentido do respeito pelos direitos dos trabalhadores e deve existir um compromisso de continuar este caminho até ao final da legislatura", acrescentam os deputados.