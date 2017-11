M1lhão

As cinco combinações vencedoras do concurso 46/2017 do M1lhão, sorteadas hoje, são GZF 38269, GVV 25439, HDT 25141, GTN 23426 e HDP 11815.

Os prémios, no valor de um milhão de euros cada, foram atribuidos a quatro apostadores do distrito de Lisboa e um do distrito de Portalegre.

