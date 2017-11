Actualidade

O Presidente da Argentina disse na sexta-feira que o seu Governo está empenhado em utilizar "todos os recursos nacionais e internacionais" que sejam necessários para encontrar o submarino da Aramada com 44 tripulantes a bordo.

A Armada perdeu o contacto com o submarino na quarta-feira.

"Estamos em contacto com as famílias da tripulação do submarino ARA San Juan, que se encontra desaparecido, para os informar e apoiar. Partilhamos a sua preocupação e a de todos os argentinos", disse Mauricio Macri através da sua conta na rede social Twitter.