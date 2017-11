Clima

Organizações não-governamentais que estiveram presentes na cimeira do Clima (COP23) em Bona reconheceram hoje os avanços no encontro, mas alertaram para o alcance dos passos que devem ser dados para atacar as alterações climáticas.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) reconheceu em comunicado o progresso alcançado "ao firmar as bases para aumentar a ambição na luta contra as alterações climáticas até 2020 e mais além", mas adiantou que a próxima cimeira será fundamental para consolidar esses avanços.

A cimeira de Bona serviu para acordar "questões críticas" como as ações dos países desenvolvidos até 2020, assim como a inclusão de questões de género e das comunidades indígenas na luta contra o aquecimento global.