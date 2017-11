Actualidade

O primeiro-ministro demissionário libanês, Saad Hariri, chegou hoje a Paris procedente da Arábia Saudita, onde estava desde que no dia 04 deste mês anunciou que abandonava o cargo, noticiou a imprensa francesa.

Hariri deverá reunir-se hoje no Palácio do Eliseu com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O encontro na sede da presidência francesa está programado para as 12:00 (11:00 em Lisboa).