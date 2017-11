Actualidade

O piloto português André Pires (Kawasaki) não vai correr hoje no Grande Prémio de Motos de Macau devido a uma avaria no motor, detetada durante o aquecimento ('warm-up'), antes da prova.

"Tive um problema no 'warm-up' com o motor da mota, tentámos fazer tudo para reparar, mas não foi possível, não temos cá peças suplentes. Não foi possível alinharmo-nos na grelha de partida", disse, antes do início da prova, às 15:40 (07:40 em Lisboa).

O problema na caixa de velocidades deixou o piloto de 28 anos "muito desiludido", depois de ter conseguido, no dia anterior, bater o recorde pessoal durante a qualificação, em que ficou em 23.º lugar.