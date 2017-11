Actualidade

Cinquenta anos depois das cheias de 1967 na Grande Lisboa, Helena Roseta diz que persistem os problemas com o desordenamento do território, como se viu com as consequências dos incêndios deste ano.

A propósito das cheias, que causaram mais de 500 mortos, a deputada e arquiteta paisagista Helena Roseta contou em entrevista à Lusa que apesar de muitas coisas terem mudado neste meio século, ainda não está tudo feito em matéria de ordenamento.

A deputada na Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, eleita pelo PS, explicou que há meio século a dimensão da tragédia deveu-se, além da questão meteorológica, aos problemas da pobreza e de desordenamento do território, e que hoje, passados 50 anos, muita coisa mudou. Criaram-se infraestruturas, fizeram-se regras ao nível das cidades, planos diretores, mas não se conseguiram "coser" as transformações todas com a cidade e com o território.