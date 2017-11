Actualidade

Há 50 anos, os arquitetos Nuno Portas e Gonçalo Ribeiro Telles já chamavam a atenção para os problemas do desordenamento do território, denunciado os aspetos físicos das cheias e as carências quanto à habitação.

Numa entrevista ao Caderno de Reflexão que saiu com o jornal da Juventude Universitária Católica (JUC) três meses após as cheias na Grande Lisboa, e a que a agência Lusa teve acesso, os dois arquitetos apontavam problemas que ainda hoje são atuais.

Na entrevista feita pela então estudante de arquitetura paisagista Helena Roseta, Gonçalo Ribeiro Telles explicou que na origem das cheias de 1967, que provocou mais de 500 mortos na noite de 25 para 26 de novembro, estavam várias causas: a "queda pluviométrica elevada e a degradação física e biológica da região onde se verificaram as chuvas, por motivos que são da inteira responsabilidade do homem".