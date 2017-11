Zimbabué

Uma multidão eufórica concentrou-se hoje na capital do Zimbabué para pedir a saída do Presidente Robert Mugabe, depois de quase quatro décadas no poder.

Numa concentração que até há dias teria sido imediatamente reprimida pela polícia, cidadãos do Zimbabué visivelmente alegres saíram à rua de braços levantados em triunfo, escreve a Associated Press. Jovens gritaram, riram e abraçaram-se.

Alguns tinham cartazes com uma imagem do chefe das Forças Armadas, que no início desta semana colocou Mugabe sob prisão domiciliária. No cartaz eram ainda visíveis palavras de apoio: "Go, go, our general!!!" ["Força, general], na tradução livre".