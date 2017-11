Clima

A cimeira do clima de Bona (COP23) demonstrou que os países e organizações estão no caminho certo, mas a velocidade reduzida, sendo necessário avançar rapidamente para combater a urgência das consequências das alterações climáticas, disse hoje a ONG ZERO.

Em declarações telefónicas à agência Lusa, o responsável da organização não-governamental portuguesa Francisco Ferreira disse, a partir daquela cidade alemã, que os atrasos na implementação das metas dos Acordos de Paris, já algo desatualizados, têm de ser rapidamente revistos e que "tem de se andar mais depressa".

Lamentando também os atrasos no financiamento para os programas de combate às alterações climáticas - o chamado G37 e a China pediram durante a cimeira para que o tema seja analisado em próximas sessões -, Francisco Ferreira defendeu um avanço significativo na "descarbonização da economia" e a aposta nas energias renováveis.