Legionella

A empresa Veolia Portugal, responsável pela manutenção das torres de refrigeração do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, negou hoje responsabilidade no surto da 'legionella', garantindo que "todos os procedimentos foram implementados corretamente".

"Todos os procedimentos foram implementados corretamente e são perfeitamente rastreáveis. Da análise efetuada não foi encontrada qualquer ação ou omissão significativa suscetível de explicar a amplitude deste fenómeno", precisa a empresa, numa nota de esclarecimento.

A empresa de climatização adianta que, na sequência do surto de 'legionella' no Hospital de São Francisco Xavier, que já provocou cinco mortos, foi aberta uma investigação interna para "uma melhor clarificação" do quadro em que ocorreu este surto.