Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou hoje, em Chaves, que o Governo tem "sido errático" e que anda ao "sabor das imposições e da contestação" que se faz notar, com no caso dos professores.

"O Governo tem sido errático, tem ido ao sabor daquilo que são as imposições e a contestação que se faz notar. Na nossa perspetiva, não trabalhou de forma consistente para ir ao encontro daquilo que são as expetativas que tem vindo a criar nos vários setores da função pública e legítimas expetativas, como no caso dos professores", afirmou a líder do CDS.

À margem de uma visita à feira das varandas, que se realiza duas vezes por mês, em Chaves, Assunção Cristas foi questionada sobre a declaração de compromisso alcançada entre o Governo e os sindicatos dos professores, depois de 10 horas de reunião.