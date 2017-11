Zimbabué

Militares fortemente armados travaram milhares de manifestantes que se dirigiam para o palácio presidencial em Harare para pedir a saída do chefe de Estado, Robert Mugabe, segundo um jornalista da AFP no local.

Os manifestantes, que participavam numa jornada nacional de mobilização para exigir a demissão do Presidente - colocado esta semana em prisão domiciliária pelo Exército - sentaram-se no chão em sinal de protesto, a cerca de 200 metros do palácio presidencial.

Soldados, com a face camuflada com máscaras, estavam de guarda enquanto helicópteros sobrevoavam a zona.