O presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, considerou hoje que seria um "disparate do tamanho do Mosteiro da Batalha" restringir totalmente "qualquer serviço de refeições nos panteões".

"Concordo com as restrições, mas não na totalidade e sem critério. É um disparate do tamanho do Mosteiro da Batalha e vai contra o esforço sério de valorização do Mosteiro", salientou Paulo Batista Santos (PSD), em declarações à Lusa a propósito da entrevista com o ministro da Cultura publicada hoje no jornal Expresso.

O autarca concorda que "existam limitações" à realização de festas e banquetes" nos monumentos, e recordou que no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, existem locais que estão vedados a eventos "pelo seu simbolismo" e "respeito", como é o caso da sala do Capitólio.