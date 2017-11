Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou hoje que "vai ser preciso mais" para dar resposta aos problemas criados pelos fogos e pela seca e defendeu "apoios efetivos" para a reconversão da produção florestal e agrícola.

"Nós temos trabalhado bastante, e agora no Orçamento do Estado há propostas sobre isso, mas vai ser preciso mais porque as alterações climáticas vieram para ficar e, portanto, nós vamos precisar de perceber que algumas coisas na floresta têm mesmo de mudar e na agricultura também", afirmou.

Catarina Martins falava à margem de uma visita que realizou ao Míscaros - Festival do Cogumelo que decorre até domingo na freguesia do Alcaide, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.