Actualidade

Malcolm Young, guitarrista e cofundador do grupo de rock AC/DC, morreu hoje aos 64 anos, vítima de doença prolongada, anunciou hoje a banda, fundada na Austrália em 1973, na sua página na Internet.

"Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento de Malcolm Young", lê-se na nota, que lembra que o guitarrista cofundou a banda com o irmão Angus, salientando a "enorme dedicação e compromisso" que sempre mostrou com o grupo.

"Como guitarrista, compositor e visionário, foi um perfeccionista e um homem único. Sempre defendeu os seus pontos de vista e fez e disse exatamente o que quis. Tinha muito orgulho em tudo o que fez e a lealdade para com os fãs era inultrapassável", acrescenta a nota dos AC/DC, escrita por pelo próprio Angus Young.