Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou hoje a realização de um voo de reconhecimento e avaliação, com recurso a uma aeronave da Força Aérea, tendo em conta o agravamento do risco de incêndio florestal.

A monitorização, efetuada através da aeronave EADS C-295M, permite localizar novas ocorrências de incêndios e identificar locais de possíveis reacendimentos e reativações.

Em comunicado enviado à Lusa, o Ministério refere que "sempre que for detetado um foco de incêndio ou pontos quentes numa área ardida, com elevado potencial de reacendimento, é efetuado o registo de imagem, com georreferenciação local, garantindo-se imediata análise da situação, através do elemento da estrutura operacional da ANPC [Autoridade Nacional de Proteção Civil], a bordo do avião".