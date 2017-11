Actualidade

A criação do Air Center, Centro de Investigação Internacional do Atlântico, a instalar nos Açores, vai ser formalizada na segunda-feira no Brasil, com a presença do ministro português da Ciência e do secretário regional açoriano que tutela esta área.

Segundo informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tutelado por Manuel Heitor, a formalização ocorre com a "assinatura da Declaração de Florianópolis que determina a criação do Air Center, bem como a formação de uma comissão instaladora que definirá um plano financeiro e de implementação desta plataforma internacional e intergovernamental".

A assinatura vai acontecer no âmbito da segunda reunião internacional "Industry-Science-Government Dialogue on Atlantic Interactions - Florianópolis Summit: implementing the Atlantic International Research Center (AIR Center)" que se realiza na segunda e na terça-feira na cidade de Florianópolis.