Actualidade

O dirigente da CGTP, João Torres, disse hoje que cerca de "60 mil trabalhadores" participaram na manifestação nacional da intersindical, em Lisboa e avisou que "a luta vai, garantidamente, continuar".

O responsável da comissão executiva da CGTP, falava nos Restauradores perto das 17:00, em Lisboa, local onde terminou a manifestação nacional promovida pela intersindical, que arrancou do Marquês de Pombal, perto das 15:30.

João Torres - que falou em vez do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, por este se encontrar afónico - sublinhou que "a luta é o motor do desenvolvimento", como demonstraram os "avanços" alcançados com os professores esta semana quanto às progressões na carreira.