Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares acusou hoje a líder do CDS-PP de não compreender o que significa "ouvir as pessoas", explicando que negociar com os professores sobre o descongelamento das carreiras foi uma questão de "respeito".

"A Drª Assunção Cristas tem uma atitude e uma relação com os sindicatos que nós não temos. Fez parte de um Governo que desprezou os sindicatos e os trabalhadores e não compreende o que significa ouvir as pessoas e tentar chegar a acordo com elas e foi isso que nós fizemos", afirmou Pedro Nuno Santos, em Braga, quando confrontado com as declarações de Assunção Cristas, que acusou o Governo de ser "errático" e de andar ao "sabor das imposições e da contestação".

O governante, que está na cidade bracarense para apresentar aos militantes do PS o Orçamento do Estado para 2018, considerou ainda que aquele documento é um "orçamento de justiça" e que "melhorou" com o debate na especialidade.