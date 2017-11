Actualidade

A exposição de fotografia "Isabelle Huppert: Woman of Many Faces" inaugurou hoje em Sintra, no âmbito do Lisbon & Sintra Film Festival, com a presença da atriz francesa, que assegurou que a diversidade dos retratos mostram sempre a sua pessoa.

"Não, de todo, são os outros que me veem assim", respondeu a atriz, de 64 anos, após visitar a exposição no MU.SA - Museu das Artes de Sintra, quando questionada se também se via como uma "mulher de muitas faces".

Isabelle Huppert admitiu que as pessoas podem vê-la de muitas maneiras na diversidade dos retratos registados ao longo da sua carreira, mas assegurou: "Sou sempre eu própria".