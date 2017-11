Actualidade

O Rio Ave venceu hoje o Sporting de Braga, por 1-0, com um golo de Guedes, e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

Em Vila do Conde, o golo do avançado português, aos 36 minutos, ditou a vitória dos anfitriões no encontro da quarta eliminatória e a eliminação dos bracarenses da competição.

O Rio Ave juntou-se nos 'oitavos' a Sporting, que eliminou o Famalicão, da II Liga, FC Porto, que derrotou o Portimonense, e Benfica, que afastou o Vitória de Setúbal.