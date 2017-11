Actualidade

O brtiânico Rob Huff (Citroën) venceu hoje a corrida principal da etapa de Macau do Mundial de Carros de Turismo (WTCC) e tornou-se no piloto mais premiado em duas ou quatro rodas da história do antigo enclave português.

Rob Huff, que largou do primeiro lugar, ficou à frente do húngaro Norbert Michelisz (Honda) e do britânico Tom Chilton (Citroën) que subiram, respetivamente, ao segundo e terceiro lugares do pódio.

Apesar de se ter mantido a ordem da grelha de partida, a corrida principal do WTCC ficou marcada pela disputa pelo terceiro posto entre o britânico Tom Chilton e o argentino Esteban Guerrieri, que conduz o Honda Civic do português Tiago Monteiro, que falhou a etapa de Macau.