Zimbabué

A influente Liga dos Jovens da ZANU-PF pediu hoje a Robert Mugabe que se demita do cargo de Presidente e exigiu a "expulsão" de Grace Mugabe do partido no poder no Zimbabué desde a independência, em 1980.

"Exigimos a expulsão para sempre da senhora (Grace) Mugabe da ZANU-PF e que o Presidente Mugabe que se demita do cargo de Presidente e de primeiro secretário do partido e também da Presidência da República", indicou a Liga num comunicado, no rescaldo das grandes manifestações de sábado contra o chefe de Estado.

Segundo a líder da Liga dos Jovens da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), Yeukai Simbanegavi, "chegou a hora de Mugabe descansar" com o estatuto de "decano dos estadistas".