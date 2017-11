Actualidade

Pelo menos quatro pessoas foram hoje encontradas mortas num bairro degradado de Nairobi, onde a descoberta dos corpos na rua causou confrontos, anunciaram polícias e meios de comunicação quenianos.

As quatro vítimas, três homens e uma mulher, foram descobertas no bairro degradado de Mathare, um dos pontos quentes da violência nas eleições no país desde a eleição presidencial de 8 de agosto, anulada pela justiça, e a nova eleição de 26 de outubro, adiantam as fontes.

"Lançámos uma investigação sobre os assassínios de quatro pessoas mortas no setor de Mathare 1", declarou um responsável da polícia no local.