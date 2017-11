Actualidade

O advogado equato-guineense Ponciano Mbomio Nvó espera que nas próximas semanas seja divulgada uma acusação formal em relação ao seu cliente, o cartoonista Ramón Ebalé, preso desde setembro.

"Ele está preso desde 16 de setembro e não sabemos de que é acusado", afirmou à Lusa Ponciano Nvó, que se queixa "da arbitrariedade" do sistema jurídico do país.

Segundo o advogado, o cartoonista terá sido detido por suspeitas de branqueamento de capitais e "outros crimes financeiros", que não são mais do que uma "desculpa do regime" porque se trata de um crítico do Governo de Teodoro Obiang Nguema, no poder desde 1979, à frente de um dos países mais fechados do mundo e suspeito de várias violações dos direitos humanos.