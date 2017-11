Actualidade

O PCP criticou hoje o Governo do PS por querer "associar Portugal" à cooperação reforçada na segurança e defesa europeias, pelos riscos à independência nacional, e atacou a hipocrisia do PSD e do CDS neste processo.

O PCP expressa a "mais viva discordância com tal intenção e com o caminho de aprofundamento da militarização da União Europeia", com uma "maior concentração de poder supranacional em matérias que estão no cerne da soberania e independência nacionais", lê-se num comunicado do partido hoje divulgado.

Para os comunistas, esta a chamada Cooperação Estruturada Permanente (CEP) pode levar à "perversão da missão das Forças Armadas portuguesas, e funções constitucionalmente definidas, comprometendo a prazo capacidades nacionais, diminuindo desta forma a capacidade de decisão soberana e a independência nacional".