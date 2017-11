Actualidade

O avançado Bruno Costa, da equipa B, integrou hoje o lote de convocados do FC Porto para a visita de terça-feira ao terreno do Besiktas, da quinta e penúltima jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado, que já fez 12 jogos pela equipa secundária dos 'dragões' esta temporada, é a grande novidade na convocatória do treinador Sérgio Conceição, que volta a contar com o mexicano Herrera, que falhou por lesão o triunfo sobre o Portimonense (3-2), na Taça de Portugal.

Otávio, Marega e Soares continuam fora das escolhas do treinador 'azul e branco', por lesão.