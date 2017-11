Síria

O Exército sírio e os seus aliados expulsaram de novo hoje o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) de Boukamal, última cidade nas mãos da organização terrorista, afirmou uma fonte militar.

Com a perda desta cidade do leste da Síria, o EI só controla algumas bolsas na Síria, depois do afundamento do seu 'califado' autoproclamado há três anos.

"O Exército sírio e as forças aliadas assumiram o controlo da cidade de Boukamal e estão a limpar de minas e de explosivos colocados pelo EI", indicou a fonte citada pela AFP.