Zimbabué

Robert Mugabe, que foi hoje destituído da liderança União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), voltou a reunir-se hoje com os generais do exército, pela segunda vez esta semana, informou o jornal estatal The Herald.

A mesma fonte avança que a reunião decorreu hoje no palácio presidencial do Zimbabué e sublinha que Robert Mugabe foi visto a discutir com vários oficiais do exército, entre os quais, o chefe de Estado maior, Constantino Chiwenga.

A BBC, cadeia de televisão britânica, noticiou hoje que o partido no poder no Zimbabué destituiu Robert Mugabe da liderança da ZANU-FP.