Actualidade

A circulação de comboios na linha de Cascais foi restabelecida, depois de interrompida mais de uma hora devido a um atropelamento junto à estação de Santos, em Lisboa, indicou à agência Lusa fonte da CP.

Segundo a CP, a circulação dos comboios esteve interrompida em ambos os sentidos.

Fonte do Regimento dos Sapadores dos Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que o alerta foi dado às 16:11, tendo sido deslocados para o local 13 bombeiros com três veículos, além do INEM e da PSP.