Actualidade

O documentário "Diálogos", da jornalista Catarina Neves, venceu hoje os prémios do Público e do Júri na secção competitiva de longas-metragens nacionais do Muvi, o único festival português de cinema sobre música.

"'Diálogos ou como o teatro e a ópera se encontram para contar a morte de 16 carmelitas e falar do medo', de Catarina Neves (Doc, 2016, 70', Portugal), venceu duplamente o 4.º Muvi - Festival Internacional de Música no Cinema, respetivamente os prémios do Público e do Júri do Palco Nacional das Odisseias Musicais", anunciou a organização do festival num comunicado hoje divulgado.

O filme revela os bastidores da produção da ópera "Dialogue des Carmélites", encenada em 2016 no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, por Luís Miguel Cintra.