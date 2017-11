Zimbabué

O Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, fez hoje um discurso à nação, em que era esperada a sua renúncia ao cargo, mas tal não aconteceu.

No dia em que a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF) destituiu Robert Mugabe da liderança do partido, fontes próximas do presidente avançaram a agências noticiosas internacionais que o estadista de 93 anos renunciaria à presidência do país.

No entanto, numa mensagem transmitida na televisão estatal, ladeado por vários militares, Robert Mugabe não anunciou qualquer renúncia do cargo.