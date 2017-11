Actualidade

Angola manteve o 45.º lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2017 num total de 54 países, refletindo uma tendência negativa dos últimos anos e mantendo-se entre os dez piores, foi hoje divulgado.

Angola recebeu uma pontuação de 39,4 pontos numa escala de 100, contra 39,2 no ano passado.

O país continua assim no grupo dos 10 países com pior avaliação, em que se destacam Somália, Sudão do Sul e Eritreia.