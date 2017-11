Actualidade

A criança de dois anos que tinha sido dada como desaparecida no domingo em Casal de Cambra, Sintra, foi encontrada hoje pelas autoridades.

De acordo com a estação de televisão CMTV, que mostrou imagens da criança ao colo de um agente policial, depois de ter sido encontrada numa zona de mato próxima do bairro da Bósnia, em Casal de Cambra.

Fonte da PSP tinha indicado à agência Lusa que as autoridades estavam a fazer buscas naquele bairro, na sequência do alerta do desaparecimento de uma criança de dois anos.