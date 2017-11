Actualidade

O chefe da bancada da Fretilin, que lidera o Governo minoritário timorense, Francisco Branco, criticou hoje a "política de má fé" e a tentativa de "assalto ao poder" da oposição, que hoje apresentou uma moção de censura ao Governo.

Intervindo no plenário, Francisco Branco disse que a oposição está a ignorar a "mensagem clara" da população nas urnas, no passado dia 22 de julho que quis "uma mudança do status quo".

"O povo votou pela mudança e a oposição atua com má fé. Esta é uma política de assalto ao poder, uma cultura que não respeita o povo timorense", afirmou o responsável da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin).