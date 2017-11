Actualidade

O Governo timorense defendeu hoje a urgência do orçamento retificativo para resolver dívidas pelas quais o Estado pode ser multado e também questões "humanitárias urgentes", como a transferência para o estrangeiro de vários doentes graves.

Adriano do Nascimento, ministro da Presidência de Conselho de Ministros, reagiu assim às críticas da oposição sobre o conteúdo e a motivação da proposta de orçamento retificativo, apresenta pelo Executivo com um pedido de tramitação com cariz de urgência.

Uma comissão especializada do Parlamento rejeitou na semana passada a tramitação com urgência e o assunto devia ser debatido em plenário, mas o debate acabou por ficar dominado, ainda antes do período da ordem do dia, pela apresentação de uma moção de censura da oposição.