Actualidade

A oposição timorense quer ver debatida e votada ainda "esta semana" a moção de censura que apresentou esta manhã, cabendo a decisão final de agendamento a uma reunião de líderes das bancadas, indicou um deputado da oposição.

"A oposição considera que este assunto deve ser debatido com cariz de urgência, em resposta ao facto do governo não ter ainda apresentado o seu programa. A decisão depende da conferência das bancadas, mas a nossa expectativa é que o debate seja esta semana", disse à Lusa Adérito Hugo da Costa, ex-presidente do Parlamento Nacional e deputado do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

O deputado falava depois do CNRT ter apresentando, em nome da oposição maioritária [constituída pelos 35 deputados do seu partido, do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO)], uma moção de censura ao Governo.