Actualidade

As unidades de saúde consideradas centros de referência vão receber mais pelas consultas e tratamentos nas áreas em que foram reconhecidas e aquelas sem esta classificação vão receber apenas metade pelos mesmos procedimentos, segundo a contratualização para 2018.

Os centros de referência vão receber mais pelas consultas e tratamentos nas áreas em que foram reconhecidos e os hospitais sem esta classificação vão receber metade pelos procedimentos que realizarem nessas áreas, segundo a contratualização para 2018.

Os "Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2018", a que a agência Lusa teve acesso, apontam como um dos princípios genéricos de incentivo aos centros de referência - considerados os melhores em determinadas áreas - "a majoração em 10% do preço das consultas (primeiras e subsequentes) realizadas em centros de referência no âmbito das áreas de referência".