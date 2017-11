Actualidade

O Ministério da Saúde quer que os hospitais aumentem as suas receitas através da captura de utentes em lista de espera de outras instituições, do desenvolvimento de ensaios clínicos e de projetos de turismos de saúde, entre outras medidas.

De acordo com os "Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2018", a que a agência Lusa teve acesso, os hospitais devem "aumentar as suas receitas extra contrato-programa, efetuando protocolos com outras entidades do SNS (...) captando utentes em lista de espera de outros hospitais".

Outras medidas que constam do documento sugerem que os hospitais identifiquem, "de forma rigorosa, os utentes beneficiários de sistemas estrangeiros de proteção, cobrando a atividade realizada a utentes cuja responsabilidade financeira, seja de seguradoras ou de outras entidades terceiras responsáveis, desenvolvendo ensaios clínicos e projetos de turismo de saúde, entre outras".