Actualidade

A bolsa de Tóquio recuou hoje no fecho da sessão com o principal índice, o Nikkei, a descer 0,6% (135,04 pontos), para as 22.261,76 unidades.

O segundo indicador de referência, o Topix, desceu 0,23% (4,11 pontos) nas primeiras transações, para as 1.759,65 unidades.

