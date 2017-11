Actualidade

O Governo angolano está a preparar o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2018 com uma estimativa de 45 dólares por barril de petróleo exportado, mas o Centro de Estudos e Investigação Científica admite chegar até aos 53 dólares.

Em declarações à agência Lusa, o especialista em petróleos daquele centro de investigação da Universidade Católica de Angola, José Oliveira, afirma que a cotação atual no mercado internacional, acima dos 60 dólares, vai descer mais, com o aumento dos 'stocks' de crude, sendo por isso sensata uma previsão cautelosa.

"O número que eu considero realista, porque os preços já começaram a baixar e vão baixar mais lá para o final de dezembro e no primeiro trimestre de 2018, são à volta de 52 a 53 dólares. Se depois, quando chegar o meio do ano, as coisas estiverem melhor, porque a segunda parte do ano vai ser mais positiva, é fácil aumentar as receitas do OGE. Diminuir é que é complicado", alertou.