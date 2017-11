Actualidade

A ADENE - Agência para a Energia lançou hoje um programa para reduzir o consumo de energia nos organismos e serviços públicos, lembrando os funcionários de "coisas pequeninas" como desligar a luz mais cedo, visando atingir metas europeias.

"Cada um dos funcionários tem um papel fundamental. Estamos a falar de mais de meio milhão de pessoas que podem, com a sua atitude e com o seu comportamento, fazer uma enorme diferença", disse o presidente do conselho de administração da ADENE, João Paulo Girbal, que falava à agência Lusa à margem da conferência ECO.AP Summit, em Lisboa.

Por isso, a ADENE vai divulgar, a partir de hoje, o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP) composto por uma campanha com peças informativas que serão "distribuídas pelos diferentes escritórios e pelas diferentes instalações da administração pública para as pessoas se lembrarem de coisas pequeninas".