Actualidade

A chuva vai regressar a Portugal continental a partir de quarta-feira, mas apenas às regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela, disse a meteorologista Maria João Frada.

"A chuva vai regressar, mas não será a todo o território. Parecem ser episódios temporários com ocorrência de precipitação, mas o cenário que se configura não é uma constância de precipitação nos próximos dias", adianta a especialista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na opinião de Maria João Frada, esta precipitação "é melhor que nada, mas insuficiente" para fazer face à seca que o país atravessa.