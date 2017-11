Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje os dados das previsões agrícolas de outubro de 2017, que apontam para aumentos de produção de fruta, amêndoas bem como na vinha e olival, apesar das condições meteorológicas.

De acordo com o documento, as condições climáticas não comprometeram a campanha nos pomares de pomóideas (maçãs e peras). A produção da maçã deverá fixar-se em 300 mil toneladas, enquanto a da pera deve rondar as 165 mil toneladas, o que corresponde a aumentos respetivos de 25% e 20%, face a 2016.

O kiwi deverá atingir um valor recorde de 31 mil toneladas, potenciado pela entrada em produção de novos pomares, o que se traduz numa previsão de subida de 10 mil toneladas, face ao ano anterior.