Actualidade

O ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, garantiu hoje que foi o próprio ministério a detetar e participar às autoridades casos suspeitos de desvio de fundos públicos, classificando como difamatórias informações que o apontam também como alvo das investigações.

A posição, segundo uma nota do próprio ministério, foi transmitida hoje aos quadros e dirigentes da tutela das Finanças, numa reunião convocada por Archer Mangueira após a detenção do diretor nacional do Tesouro angolano, na sexta-feira.

"Neste momento, alguns de vós podem estar a sentir-se tristes, com algum desânimo, eventualmente com falta de confiança. São emoções negativas, mas compreensíveis. Peço a todos que descartem essas emoções negativas e as substituam por emoções positivas, com alegria, entusiasmo e confiança no vosso trabalho", disse Archer Mangueira, de acordo com a nota do Ministério das Finanças.