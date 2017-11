Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu hoje à cerimónia militar evocativa do centenário da morte do major Óscar Monteiro Torres, piloto-aviador que morreu em combate na I Guerra Mundial, em França.

A cerimónia decorreu junto à Cripta dos Combatentes, no cemitério do Alto de São João em Lisboa, onde estão depositados os restos mortais de cerca de 7.500 combatentes portugueses, muitos dos quais mortos em combate desde a I Guerra Mundial.

"Ao evocarmos a morte do major Óscar Monteiro Torres estamos a unir gerações que se entregam à aviação militar", destacou o Chefe do Estado Maior da Força Aérea (CEMFA), general Manuel Teixeira Rolo, que agradeceu a presença na cerimónia do Presidente da República e do Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro.