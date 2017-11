Actualidade

A CUF vai investir 55 milhões de euros numa nova fábrica de produção de cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico em Espanha, para reforçar a sua posição no mercado ibérico, foi hoje anunciado.

"A área da indústria química do Grupo José de Mello celebrou um acordo com a Solvay com o objetivo de investir numa nova unidade de produção de cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico na localização que esta multinacional química detém em Torrelavega, na região espanhola da Cantábria", refere a CUF em comunicado.

A CUF pretende realizar um investimento de 55 milhões de euros, de forma a garantir a aquisição de algumas unidades produtivas da Solvay, bem como a construção de uma nova unidade de produção de cloro com tecnologia de membrana, considerada como "a mais moderna e amiga do ambiente" e que a CUF já utiliza há vários anos na sua fábrica de Estarreja, em Portugal.