Actualidade

A NOS afirmou hoje que "nem a lei, nem o contrato" permitem que "as circunstâncias invocadas" pela Anacom levem ao fim do contrato do serviço universal de telefone fixo, o qual é prestado pela operadora de telecomunicações.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recomendou o fim daquele contrato celebrado entre o Estado e a NOS, alegando que a "inexpressiva procura" não justifica a sua manutenção, tendo hoje a operadora liderada por Miguel Almeida afirmado que "não aceita, nem compreende" a posição do regulador, já que o contrato "tem sido escrupulosa e integralmente cumprido".

Em comunicado, a NOS afirma que "nem a lei, nem o contrato permitem que as circunstâncias invocadas pela Anacom conduzam ao fim da relação contratual que existe entre o Estado português e a NOS, cujas regras foram fixadas por uma portaria do Governo, tendo o contrato obtido visto do Tribunal de Contas", criticando ainda o facto do regulador ter dado conhecimento da sua posição em primeiro lugar aos media.